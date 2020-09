Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio: “Ho sacrificato la mia vita per Briatore”. La conduttrice ha rivelato nella casa del Grande Fratello che non è stato per niente facile stare con lui

Elisabetta Gregoraci è nella casa del Grande Fratello Vip. Per la prima volta, ha deciso di partecipare ad un reality e di godersi a pieno questa esperienza che non aveva mai fatto in vita sua. Ora che Nathan è abbastanza grande, è riuscita a prendersi un po’ di tempo per se stessa come prima non era mai successo. Come ben sappiamo, Elisabetta è stata sposata per tredici lunghi anni con Flavio Briatore: il loro matrimonio ha fatto molto discutere all’epoca, perché lei era molto piccola e tra di loro ci sono ben 31 anni di differenza d’età. Lei, però, dice di averlo amato veramente, e che una parte di lei lo amerà per sempre. Nella casa, però, si è lasciata andare ad alcune confidenze con Stefania Orlando.

Elisabetta Gregoraci, nella casa del Grande Fratello Vip, rompe il silenzio sulla sua storia con Flavio Briatore durata ben 13 anni

“Avevo 24 anni quando mi sono messa con lui, ero una bambina. M aio sono sempre stata inquadrata, le cazzate non le ho fatte mai, nemmeno a 18 anni. Anche quando vivevo da sola a Roma, avevo solo 19 anni avrei potuto fare qualsiasi cosa, eppure non l’ho mai fatta” ha raccontato. “Prima c’è stata la malattia di mamma, poi è arrivato Briatore e dovevo mantenere un ruolo preciso accanto a lui. Ho rinunciato a tante cose televisive per lui, ho cambiato la mia vita, ho dovuto sacrificare tante cose per stargli accanto. Non facevo aperitivi con le amiche, la prima vacanza con un’amica l’ho fatta a 38 anni. Un giorno ero con Obama, un altro chissà dove.

“Ho avuto una vita molto impegnativa. Ho imparato tante cose, ho viaggiato tanto, ci sono state cose belle, ma me ne sono state tolte tante altre”.