Fabrizio Corona spiazza tutti e protesta sui social: “Sciopero della fame”. L’ex di Nina Moric si è espresso sul caso Suarez pubblicando un video sul suo profilo Instagram

Fabrizio Corona ha spiazzato tutti pubblicando un video sul suo profilo Instagram. Ha minacciato di mettersi in sciopero della fame se non condannano tutti, per il caso Luis Suarez. Il calciatore del Barcellona, avrebbe ottenuto la cittadinanza italiana con un esame facilitato, di cui avrebbe avuto in anticipo le risposte. Fabrizio, che al momento è agli arresti domiciliari per scontare la sua pena, è scandalizzato dalla vicenda e si è sfogato nelle sue storie su Instagram. Successivamente, anche in un video pubblicato proprio sul suo profilo.

Fabrizio Corona rompe il silenzio sul caso Suarez: “Sciopero della fame se non condannano tutti”

“Il caso Suarez è una delle cose più vergognose che siano successe nell’ultimo periodo” ha esordito così nel video che ha pubblicato. “Mi aspetto nei prossimi giorni qualcosa di eclatante, perché è giusto punire tutti e non lo dico perché sono un interista sfegatato. Siccome sto cercando di seguire le regole, vorrei che valessero per tutti” ha concluso il paparazzo, che vuole giustizia. E ha rivelato che farà lo sciopero della fame se non condannano tutti. Fabrizio, ospite a Live Non è la D’Urso la settimana scorsa, ha rivelato di essere cambiato e di essere diventato un uomo migliore rispetto a quello che era tanti anni fa. Che sta scontando la sua pena, com’è giusto che sia, e che sta passando molto tempo con il suo amato figlio.

I commenti sui social non si sono risparmiati. “Corona, che al momento è agli arresti domiciliari, vuole dire a noi come seguire le regole e ci accusa di essere ladri?” scrive qualcuno. E poi qualcuno decide di spezzare la tensione facendo un commento ironico: “Quindi ha deciso di mettersi a dieta?”.