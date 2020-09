Federica Sciarelli in diretta a “Chi L’Ha Visto?”: “Non ti curar di loro…”

La conduttrice televisiva di Rai 3, Federica Sciarelli ha tenuto sulle spine i suoi colleghi di lavoro, sbottando in tv: “Non li calcolare…”

Ieri è andata in onda un’altra puntata col fiato sospeso di Chi L’Ha Visto? dove la conduttrice del programma di Rai 3, Federica Sciarelli si è resa protagonista di un’altra “uscita” delle sue.

Non si tratta della prima volta in assoluto che la nostra Federica si imbatte sul posto di lavoro, in difesa dei suoi inviati. Una delle prime questioni che hanno tenuto banco prima della ripresa del programma nel post-Covid è l’incolumità dei colleghi di lavoro.

Se per lei il raggiungimento negli studi Rai risultava un semplice gioco da ragazzi, vuoi per comodità dei mezzi, vuoi per vicinanza, lo stesso non si poteva dire per gli altri, adibiti ad un ruolo più esposto a rischi. Proprio per questo motivo, Federica aveva inizialmente frenato gli entusiasmi della ripresa, accertandosi prima di tutto che qualsiasi lavoratore a lei collegato operasse in una “bolla di cristallo”.

La responsabilità sarebbe ricaduta su di lei, se fosse successo qualcosa. Lo stesso discorso vale al giorno d’oggi, dopo quasi un mese dalla ripresa delle attività di conduzione. Federica Sciarelli si sente in dovere di proteggere i suoi inviati, ormai in qualsiasi circostanza.

Federica Sciarelli al comando delle operazioni anche a distanza: “Non preoccuparti…”