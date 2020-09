Grande Fratello, lite furiosa nella notte con Franceska: “Ma ci sei o ci fai?”. Stanotte gli inquilini della casa hanno litigato con la Pepe, l’ennesima discussione sfocia in urla

Ieri notte nella casa del Grande Fratello Vip c’è stata l’ennesima lite degli inquilini con Franceska. Tutto è accaduto quando i ragazzi hanno discusso con la ragazza nel pomeriggio, dicendole che era troppo aggressiva e che doveva calmarsi, e lei continuava a difendersi dicendo di sentirsi attaccata. A questo punto hanno deciso di resettare tutto e ricominciare. Inoltre, la modella, nella casa era riuscita a legare con Dayane Mello e durante la serata lei ci ha tenuto a precisare di voler ancora essere sua amica. Peccato, però, che la lite nella notte è arrivata proprio per lei.

Tutti contro Franceska: nella casa del Grande Fratello Vip scoppia l’ennesima lite

Dayane voleva preparare una torta e ha chiesto a Franceska dove fossero le uova, perché non lo sapeva. Quando Franceska ha risposto male, tutti le hanno fatto notare che è sempre lei ad aggredirli senza motivo, e hanno avuto una discussione molto accesa in camera. La lite è diventata virale: mentre Tommaso Zorzi cercava di capire perché Franceska avesse questi atteggiamenti, gli inquilini dell’altra stanza hanno assistito a tutto seduti sul letto e piazzandosi davanti al vetro che separa la camera arancione dalla camera blu. Quando i ragazzi hanno capito che non c’era modo, hanno lasciato perdere e sono andati a dormire che erano già passate le tre di notte.

“Ma ci sei o ci fai?” le ha chiesto Tommaso, quando proprio non riusciva a trovare un punto di incontro con lei. “Noi lo facciamo per te, perché sei in una casa e non puoi viverti questa cosa da sola. O meglio, puoi farlo, ma sappi che questo è un gioco a nomination”.