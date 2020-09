Ilaria Capua vittima degli haters. Insulti gravissimi alla sua persona

Ilaria Capua. Virologa italiana di fama internazionale è stata presa di mira da haters sui social che l’hanno ricoperta d’insulti gravissimi

Chi è Ilaria Capua? E’ un volto ormai conosciutissimo che ci ha illuminato durante le fasi più allarmanti della pandemia da Coronavirus. E’ una virologa, saggista ed ex politica italiana. Secondo Scientific American è tra i 50 scienziati top. La rivista Seed l’ha definita “mente rivoluzionaria” grazie alle sue idee innovativa di “scienza open-source” che consentono libero accesso e senza restrizione alle informazioni prodotte dalla ricerca. E’ nota soprattutto per i suoi studi sui virus influenzali e sull’influenza aviaria.

Dirige un dipartimento dell’Emerging Pathogens Institute dell’Università della Florida da giugno 2016.

E’ lecito pensare che quando si tratta di virus ed epidemie, Ilaria Capua ne sappia decisamente più di qualcosa. Non sono dello stesso avviso alcuni cosiddetti leoni da tastiera che hanno preso di mira la scienziata dopo il suo intervento alla trasmissione DiMartedì, in onda su La7 e condotta da Giovanni Floris.

Ilaria Capua. Solidarietà dai colleghi

La dottoressa Capua ha sottolineato l’eventualità che ci sia una seconda ondata di Covid19 in Europa e che, nonostante in Italia la situazione sembri ancora sotto controllo, è necessario non allentare le misure di sicurezza e tenere alta la guardia. Tutti i dati e le notizie provenienti dagli altri stati sembrano darle ragione.

La scienziata si è espressa sempre con la solita educazione ed eleganza che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare in questi mesi. Non è stata ricambiata con la stessa moneta. Sui social i leoni da tastiera l’hanno assalita per le sue parole veritiere. Lei stessa li palesa su Twitter; vorrebbe pubblicarli tutti ma ne posta uno come emblema della volgarità e violenza verbale: “Brutta tr… hai finito di dire str…”.

Grande solidarierà è arrivata all’indirizzo della dottoressa Capua. In particolare, un altro immunologo presente spesso in tv, Roberto Burioni, si è unito ai messaggi di conforto sostenendo che anche lui è oggetto di simili commenti. Ha detto: “Nei miei confronti alcuni dimostrano maggiore fantasia, come quello che mi ha scritto ‘satanista criminale piddino’”.

