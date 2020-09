Jasmine carrisi torna a postare ed è bellissima. Che sguardo – FOTO

Jasmine Carrisi torna a postare su Instagram e lascia senza fiato tutti i suoi followers: bellissima e con sguardo seducente, è uno spettacolo. Foto.

Dal 28 agosto, Jasmine Carrisi non pubblica una foto su Instagram, ma oggi giovedì 24 settembre, la figlia di Albano e Loredana Lecciso è tornata a farsi viva pubblicando tra le storie di Instagram la foto che vedete qui in alto. Un primo piano bellissima di Jasmine in cui si notano gli occhi chiari e il viso sempre più bello della piccola Carrisi che sfoggia anche delle unghie lunghe e azzurre.

Serena, rilassata e con un’espressione quasi sorridente, Jasmine incanta e conferma di essere sempre più bella. A 19 anni, la figlia di Loredana Lecciso e del Leone di Cellino San marco è ormai una giovane donna pronta a spiccare il volo e a vivere la propria vita.

Jasmine Carrisi in tv con papà Albano? In giuria a The Voice Senior

Visualizza questo post su Instagram 🤬🌶 Un post condiviso da @ jasminecarrisi in data: 22 Lug 2020 alle ore 12:22 PDT

Oltre ad essere bellissima, Jasmine Carrisi ha anche una voce stupenda che ha ereditato da papà Albano. Proprio insieme al famoso papà, la piccola Carrisi potrebbe fare parte della giuria di The Voice Senior. Secondo un’indiscrezione lanciata da TvBlog, infatti, tra i giudici del nuovo talent show dedicato agli over 60 e che sarà condotto da Antonella Clerici, potrebbero esserci proprio Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine.

“Secondo le informazioni in nostro possesso Albano dovrebbe avere al suo fianco la figlia Jasmine. Ripetiamo che queste candidature devono essere ancora confermate nero su bianco e che i contratti non sono al momento ancora stati chiusi. Si attendono quindi conferme o novità nei prossimi giorni”, fa sapere TvBlog.

Visualizza questo post su Instagram 💬💣 Un post condiviso da @ jasminecarrisi in data: 20 Giu 2020 alle ore 8:52 PDT

Al Bano e Jasmine, dunque, faranno davvero parte del nuovo talent show affidato ad Antonella Clerici? Come ribadisce TvBlog, per ora, si tratta di semplici indiscrezioni non ancora confermati.

