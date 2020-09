Justine Mattera il costume è micro, sembra senza veli: che bomba – FOTO

Justine Mattera con un micro costume su Instagram è una vera bomba: la foto dà l’impressione che sia senza veli e i fans si scatenano.

Justine Mattera non rinuncia a posare con costumi e con completi intimi. Nonostante ormai l’autunno sia arrivato e i bikini abbiano lasciato spazio a felpe e pantaloni, la showgirl, su Instagram, continua a far sognare i suoi followers a cui regalare quotidianamente immagini davvero mozzafiato come quella che vedete qui in alto. Sdraiata su una sedia, con una posa da vera diva, i capelli biondi disordinati, gli occhiali da sole a coprirle gli occhi e un costume particolare, la Mattera incanta tutti, donne e uomini.

“Bellissimi piedi”, scrive un fan e un altro aggiunge – “che spettacolo”. E ancora: “Una diva”, “Stupenda”, scrivono i fans, sempre pronti a sostenerla e a dimostrarle tutto il loro affetto.

Justine Mattera senza reggiseno: foto in bianco e nero da infarto