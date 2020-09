Lady Diana e il rapporto controverso con la cognata Sarah

Lady Diana era molto amica con al cognata, Sarah Ferguson ma i loro caratteri diversi le mettevano in contrasto

La principessa del Galles aveva un carattere molto lunatico e complicato, spesso non si sentiva compresa da nessuno. Lady Diana era una donna anche insicura e spesso veniva confrontata con la cognata Sarah Ferguson che invece era ritenuta simpatica e amabile. La situazione delle cognate reali di oggi è simile, abbiamo due donne completamente diverse e non solo per le origini ma per il loro caratteri in forte contrasto.

Meghan Markle e Kate Middleton sono state protagoniste di molti giornali che le vedevano in lite e con caratteri opposti. Questo riporta alla memoria la stessa situazione che è accaduta anni fa a Lady Diana e Sarah Ferguson. Tuttavia la differenza sta nel fatto che la Ferguson e Lady D erano veramente amiche dentro le telecamere ma anche fuori. Nonostante la famiglia reale abbia fatto di tutto per dividerle e metterle una contro l’altra. Si rimarcavano infatti, spesso le differenze fra le due.

Sarah Ferguson è stata accolta meglio dalla monarchia di Diana

La Ferguson era sicuramente più affine agli usi e costumi della famiglia reale di quanto non lo fosse Diana, pertanto è stata accettata immediatamente dai reali inglesi. Sarah amava la campagna, era nata lì e adorava gli animali quindi preferiva una vita marginale e riservata con pochi membri. Diana invece era l’opposto, amava le feste e il contatto con le persone, era una diva. Infatti la principessa ha avuto difficoltà ad ambientarsi nella sua nuova vita.

Il fatto che lei fosse diversa da loro, certo non passava inosservato e Carlo non mancava di farglielo presente alla moglie, con battute inopportune e sgradevoli. Una volta pare che le abbia chiesto come mai non si comportasse un pò più come Fergie, la cognata. Una frase che ferisce chiunque ma sopratutto chi soffre di bassa autostima come Diana, inoltre detta da tuo marito è una bella batosta.

Quindi Sarah era la simpatica e Diana la lunatica. Tuttavia questi episodi non hanno mai allontanato le cognate che forse si facevano man forte per tirare avanti. Fu Diana a far conoscere Sarah ad Andrea, il terzogenito della Regina Elisabetta II. Ad oggi i due reali hanno divorziato.

