Laura pausini e il “Quanto mi manca il contatto fisico”: la FOTO commovente

Laura Pausini commuove i suoi fan pubblicando una toccante foto con cui dimostra quanto sente la mancanza dell’abbraccio fisico.

Laura Pausini non vede l’ora di poter riabbracciare liberamente le persone che incontra lungo la sua strada. La cantante, con la foto che vedete qui in alto, ha condiviso con i fans una sua riflessione sull’importanza che il contatto fisico ha nella vita di tutti. In un periodo in cui è necessario rispettare il distanziamento sociale, la mancanza del contatto fisico si fa sentire ancora di più.

“Quanto ci mancano gli abbracci? Per le persone come me, il contatto fisico è sempre stato naturale e oggi mi sento una marziana perché sono tra coloro che stanno molto attenti e quindi non abbraccio più… in questi giorni alcuni di voi mi hanno scritto di essere di nuovo in lockdown in vari paesi del mondo e non voglio che vi sentiate troppo giù. Così, provo a mandarvi il mio abbraccio e un sorriso… è virtuale, lo so, ma è sincero”, ha scritto la Pausini che avrebbe voglia di abbracciare tutti i suoi fans.

