Manfredi: pronto disegno di legge per rendere abilitante la Laurea

“Sulla riforma del sistema delle lauree c’è uno specifico disegno di legge che sarà presto esaminato dal consiglio dei ministri”. Lo ha detto ieri il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, rispondendo al Question Time a una interrogazione sulle iniziative volte all’introduzione di nuove lauree abilitanti all’esercizio della professione e alla semplificazione dell’attuale sistema di abilitazione.

“C’è un percorso già intrapreso che il ministero dell’Università e della Ricerca intende addivenire al più presto una riforma davvero di sistema per l’accesso alle professioni regolamentate“, ha sottolineato Manfredi.

“Il primo passo – ha ricordato Manfredi – è stato già compiuto per la laurea in medicina e chirurgia e ciò sia per dare una risposta immediata alle esigenze di criticità del sistema sanitario nazionale di fronte alla emergenza epidemiologica che in nome di un processo già avviato di revisione dell’ordinamento didattico di tale corso di laurea all’interno del quale era già stato già incluso un tirocinio professionalizzante“.

Si trovano in questa condizione tutte quelle professioni che per poter essere esercitate richiedono l’iscrizione all’albo professionale di riferimento, previo superamento del relativo esame di Stato, nello specifico:

Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo Alimentare;

Attuario, Chimico, Ingegnere, Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Biologo, Geologo;

Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;

Dottore agronomo e Dottore forestale, agronomo, Biotecnologo agrario;

Assistente sociale specialista e Assistente sociale;

Dottore Commercialista, Esperto contabile e Revisore legale.

Le prime a partire saranno odontoiatria psicologia, veterinaria

Con il nuovo disegno di legge in pratica esame di laurea e esame di Stato coincideranno, come già avviene per Medicina. Si partirà con le lauree scientifiche per poi estendersi fino a quelle umanistiche e tecniche. I prossimi quindi saranno odontoiatri, psicologi, veterinari.

Si tratta però di un impagnativo lavoro fatto a tavolino con il Ministero e i vari Ordini professionali, una collaborazione che forse potrebbe richiedere ancora molto tempo.

Intanto l’Udu (Unione degli Universitari) continua a lanciare in rete la sua petizione per abilitare tutte le classi di laurea: “Vogliamo che ciascun titolo di Laurea sia abilitante all’esercizio della rispettiva professione, risolvendo i numerosi problemi riscontrati nel percorso di abilitazione fino ad ora in termini di costi sostenuti dagli studenti e di tempo perso prima di potersi inserire a pieno nel mondo del lavoro”.

