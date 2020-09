Naike Rivelli nuda e con un gatto nero in mezzo alle gambe – Foto

Naike Rivelli infiamma il giovedì sera mostrandosi totalmente nuda su Instagram e con un gatto in mezzo alle gambe, la foto da sballo.

Naike Rivelli nuda, con due stelline che le coprono i capezzoli e un gatto nero in mezzo alle gambe, movimenta il giovedì sera e infiamma letteralmente Instagram che va in tilt di fronte alla sua nuova foto. Libera e sincera, la figlia di Ornella Muti pubblica la foto che vedete qui in alto replicando a chi si scaglia contro chi pubblica foto come questa.

“La malizia sta negli occhi di chi guarda“, scrive la Rivelli nella didascalia che accompagna la foto rispondendo agli haters che, sotto le sue foto, lasciano commenti negativi. Tanti i commenti dedicati al gatto nero, ma non mancano quelli dedicati a Naike e alla sua indiscutibile bellezza che sfoggia puntualmente con ogni foto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Justine Mattera il costume è micro, sembra senza veli: che bomba – FOTO

Naike Rivelli a testa in giù, senza reggiseno e con una posa proibita: sempre più hot