“Nessuno come noi”, il film con Alessandro Preziosi arriva in streaming

Sulla piattaforma streaming di Infinity arriva “Nessuno come noi”, commedia sentimentale ambientata negli anni Ottanta: protagonisti Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum

La commedia sentimentale italiana di Volfango De Biasi arriva su Infinity. Si intitola “Nessuno come noi” ed è tratta dall’omonimo romanzo di Luca Bianchini. Ambientata nella Torino degli anni Ottanta segue le vicende dei professori Umberto e Betty e della moglie di lui, Ludovica, che si ritrovano coinvolti in un triangolo amoroso. La storia affronterà anche i rapporti tra genitori e figli, tra i protagonisti infatti anche il giovane Romeo, figlio di Umberto.

Il cast e la trama di Nessuno come noi

A interpretare il professore Alessandro Preziosi, sposato con il personaggio di Christine Filangieri. A causa della ribellione del figlio Romeo, Umberto incontra la professoressa Betty, interpretata da Sarah Felberbaum, e tra i due scoppia in breve tempo la passione. Un triangolo amoroso che si incrocia con le dinamiche che si sviluppano anche tra i giovani studenti. A fare da sfondo c’è la città di Torino e il tutto è ambientato negli anni Ottanta.

Le vicende avverranno all’interno di quello che a tutti gli effetti sembrerebbe un tranquillo liceo. Al suo interno, pero’, intrecci e tradimenti sconvolgeranno il suo equilibrio. Così come quello delle famiglie. Saranno raccontati i risvolti amari e le conseguenze delle azioni dei protagonisti. L’amore li porta a prendere decisioni che finiranno inevitabilmente per ferire qualcuno e sconvolgere alcuni rapporti. Ci sarà da capire fino a che punto saranno disposti ad arrivare per seguire i propri sentimenti.

“Nessuno come noi” approda per la prima volta sulla piattaforma streaming di Infinity due anni dopo la sua uscita. La pellicola arrivò nelle sale cinematografiche nell’ottobre del 2018. Infinity è il portale italiano che ogni settimana regala al pubblico una premiere esclusiva e dà la possibilità di accedere a un ricco catalogo di film e serie tv.

