Rai 3, conduttrice pesantemente insultata in diretta: la direzione si scusa

Bufera a Rai 3, dove la conduttrice di un noto programma è stata insultata da uno degli ospiti. La direzione: “Offese inaccettabili”.

“Stia zitta, gallina!”: così Mauro Corona si è rivolto a Bianca Berlinguer, durante la diretta tv di Cartabianca. Lo scrittore è un noto ospite del programma su Rai 3, ma altrettanto note sono le sue liti furiose con la conduttrice, a tal punto che su YouTube girano vere e proprie compilation dei loro momenti di maggior fervore. Questa volta però Corona si è spinto al di là di ogni limite, dimostrando una maleducazione senza pari. “Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose” ha esordito ad un certo punto, alzando la voce nel corso di un diverbio. “Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina”. Parole pesantissime, che non possono passare impunite. Sia la Berlinguer che la direzione della Rai si sono espresse a riguardo.

Rai3, Bianca Berlinguer su Corona: “Stavolta ha esagerato”

“Pur essendo preparata alle sue uscite – ha detto pacatamente la conduttrice – stavolta Corona ha davvero esagerato, peraltro senza motivo”. Poi, durante un intervento a Rai 2 ha ammesso che non sa se il pubblico rivedrà Corona nel suo studio. La sua reazione è stata troppo pesante e davvero inappropriata.

Dello stesso avviso è anche la direzione della Rai, che si è scusata profusamente con Bianca Berlinguer, ma anche con tutte le donne in ascolto. “I reiterati insulti del Signor Mauro Corona – si legge in un proclama ufficiale di viale Mazzini – costituiscono un’offesa non solo alla dottoressa Berlinguer ma verso le donne in genere”. Proprio per questo la Rai ha annunciato che intraprenderà tutte le azioni del caso nei confronti di Corona al fine di tutelare sia la conduttrice che il proprio ruolo di servizio pubblico.

