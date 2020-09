Renato Zero furioso contro Achille Lauro: “Io non ero un clown”

View this post on Instagram

BOLOGNA magnetica. Seducente. Pronta a stupirmi ogni volta. Regalandomi una cordialità unica. Quel sorriso per me indispensabile, nel percorso difficile per ottenere quei consensi che mi fecero poi ricredere positivamente sulle mie capacità di raggiungere certi ambiziosi traguardi. Ci sei ancora!!!! Non ne dubitavo… Perciò grazie per la fiducia e per la tua indispensabile complicità! Renato