Romina Power, una terribile scoperta di vita: il racconto

Erano giorni di preoccupazione per il futuro di Romina Power. L’artista, ex moglie di Al Bano Carrisi soffriva di qualcosa di terribile: vediamo cosa

La celebre cantante anni ’70, Romina Power non smette mai di soprendere quando discute delle avventure capitategli sulla pelle. La celebre artista è divenuta famosa grazie al duetto musicale con l’ex marito Al Bano Carrisi, con il quale ha scritto pagine d’amore importanti.

La separazione dal nobil uomo di Cellino San Marco è solo una delle tante buie peripezie che hanno attraversato la sua vita. La più eclatante tra le tante porta sicuramente la firma della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, creduta morta dal padre, ma di contro, sempre presente nei pensieri della madre.

Nonostante i lunghi viaggi organizzati con la sorella e il figlio Yari, Romina non è riuscita ad ottenere l’obiettivo del ritrovamento e ancora tutt’oggi conserva questa lacerazione d’animo.

Pur avendo ancora un grande affiatamento, Romina non è riuscita a cancellare dalla sua testa l’amore per Al Bano, che nelle ultime ore ha elogiato il suo rapporto con la Lecciso. L’artista statunitense ha rivelato di essere disperata e non crede di poter avere qualcun altro al di fuori di lui, in futuro.

Ma le sorprese in “negativo” non sono finite qui per la solare e apprezzatissima cantante di Los Angeles.

Romina Power, la dichiarazione choc in diretta televisiva