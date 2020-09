Royal baby in arrivo, le foto non lasciano intendere alcun dubbio

Sui social circola un’immagine in cui la principessa Eugenia di York mostra i segni concreti di una possibile gravidanza. La Famiglia Reale ne sarebbe entusiasta

Sembra che nella Famiglia Reale inglese arriverà presto un nuovo pargoletto. Lo dicono tutti i maggiori tabloid inglesi che hanno beccato la futura mamma con un pancino molto più che sospetto girare per le vie della città. Se inizialmente si credeva che la prossima a corte a restare nuovamente incinta fosse ancora Kate Middleton, ora dobbiamo ricrederci.

La principessa Eugenia di York e il marito Jack Brooksbank, sposini dal 12 ottobre 2018, starebbero per diventare genitori. A diffondere la notizia, non ancora confermata ufficialmente, il magazine australiano New Idea, che parla di una fonte vicina alla Royal Family che avrebbe assicurato che la trentenne, secondogenita del duca Andrea di York e di Sarah Ferguson, sarebbe già al quarto mese di gravidanza.

Le foto che circolano in queste ore su Instagram non lascerebbero adito a dubbi. La principessa è stata immortalata a Londra con uno chemisier floreale e scarpe da ginnastica, appare con una pancia decisamente prominente un po’ a punta, il seno piuttosto abbondante e le gambe lievemente gonfie, segni inequivocabili di una presunta gravidanza.

Dampier: “Sarebbe il regalo perfetto per i 100 anni del principe Filippo”

Il magazine New Idea ha però intervistato Phil Dampier, scrittore e giornalista che da oltre 26 anni scrive libri e articoli sulla famiglia reale. L’autore ha spiegato che per la regina Elisabetta sarebbe una gioia immensa poter accogliere un altro pronipote e nelle sue pagine scrive. “Regina e il Principe Filippo sarebbero felici di avere un altro pronipote. Sarebbe il regalo perfetto per i 100 anni che il principe Filippo festeggerà il prossimo anno”.

La notizia della gravidanza però sarebbe anche l’occasione per Eugenia di distogliere l’attenzione mediatica dallo scandalo che ha coinvolto il padre Andrea e la sua associazione con Epstein.

Dampier, tra l’altro, non esclude che anche la sorella di Eugenia, Beatrice, possa essere in dolce attesa o che ci stia pensando: “Non mi sorprenderebbe affatto se anche la sorella di Eugenia, Beatrice avesse presto un bambino. In questo modo avremmo due gravidanze reali. Anche Sarah Ferguson ne sarebbe felice. La Regina ha sempre detto che nonostante gli sbagli, Sarah è sempre stata una buona madre e sono sicuro che sarebbe anche una nonna meravigliosa”.

