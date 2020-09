Sabrina Salerno, jeans e maglietta bianca. Look sensuale – FOTO

Sensuale e mai scontata, Sabrina Salerno sui social continua a fare incetta di apprezzamenti. Nell’ultimo scatto su Instagram pone ai fan un “social dilemma”

La bella showgirl Sabrina Salerno pubblica una foto dietro l’altra con primi piani molto ravvicinati che non fanno immaginare nulla, è talmente attiva sui social (631mila fan su Instagram) che non dà nemmeno il tempo di respirare perché è di nuovo una tachicardia allo spettatore. Ha un fisico statuario e delle curve che non la fanno sembrare meno attraente di molte ventenni super paparazzate.

Sabrina Salerno, all’anagrafe Sabrina Valeria Salerno, è una cantante, showgirl e attrice italiana. Non ha mai voluto rivelare molto della sua vita privata, e del matrimonio con l’imprenditore trevigiano Enrico Monti non abbiamo moltissime informazioni se non alcune foto del loro matrimonio nel 2006.

Due sere fa era presente alla trasmissione su TV8 “Name That Tune – Indovina la Canzone”, il nuovissimo programma musicale condotto da Enrico Papi, a guidare la squadra formata da Aurora Ramazzotti, Platinette e Pippo Franco. Sabrina Salerno si è presentata in trasmissione in total black, pantaloni, top scollatissimo da cui spuntava il suo seno vistoso ma mai troppo volgare e blazer con borchie ai polsi.

Sabrina Salerno, il “social dilemma” anima i fan di Instagram