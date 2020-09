Samantha De Grenet, il vestitino cortissimo inguinale, fan allibiti – FOTO

Samantha De Grenet ha mandato i fan in estasi con uno scatto superlativo: l’attrice indossa un vestitino corto inguinale da urlo.

Samantha De Grenet è una conduttrice e showgirl molto apprezzata dal pubblico italiano. La nativa di Roma è seguitissima anche sui social network: il suo profilo Instagram vanta 420mila follower. Samantha iniziò a conquistare la popolarità nel 1993: il suo primo ruolo importante fu quello di inviata alla trasmissione di Italia 1 ‘Modapolis’. Nella sua straordinaria carriera, la classe 1970 ha preso parte a film di successo come ‘Ragazzi della notte’ di Jerry Calà, ha condotto programmi come ‘Tappeto volante’ e ‘Sette per uno’ e ha partecipato come concorrente a ‘La talpa’ e ‘L’isola dei famosi’. La De Grenet, poco fa, ha postato uno scatto superlativo su Instagram: la 49enne indossa un vestitino inguinale da paura.

L’incredibile scatto di Samantha De Grenet: vestitino inguinale