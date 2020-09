Zodiaco, scopriamo quali sono i cinque segni più passionali

Essere passionali non è cosa da tutti, c’è chi prova a esserlo e chi lo è per natura: scopriamo quali sono i segni zodiacali che più di chiunque altro non hanno problemi nella propria intimità

La passione è qualcosa che non si insegna e che può essere mostrata in diverse occasioni. Da quella che si trasmette per il proprio lavoro e che contribuisce a raggiungere i propri obbiettivi, alla passione più carnosa che entra in gioco durante una relazione o un incontro. Analizzando i segni zodiacali è possibile individuarne alcuni che spiccano particolarmente sotto questo aspetto. Scopriamo quali sono.

I segni zodiacali più passionali

Tra i segni zodiacali più passionali c’è lo Scorpione che preferisce non mostrare a tutti questa sua caratteristica. Lo farà solo in determinate occasioni, ma riuscirà a coinvolgere l’altra persona in maniera sorprendente. Al contrario del Leone che ama mettere in mostra la sua passionalità. La sua nomina non è pero’ tutto fumo, anzi. Si tratta di un segno che riuscirà a dare tutto se stesso nell’intimità, ma allo stesso tempo deve sentirsi stimolato da chi ha di fronte.

Un altro segno particolarmente passionale è il Capricorno che, sebbene non sia molto romantico, preferisce mostrare la propria sicurezza con i fatti. Si preoccupa molto di soddisfare i bisogno del partner, ma allo stesso tempo necessita di ricevere in cambio altrettanta attenzione. I nati sotto il segno dell’Acquario invece si lasciano andare alla passione solo se sentono di potersi fidare dell’altra persona. Non amano gli incontri occasionali e sebbene siano molto indipendente quando si legano a qualcuno lo fanno in maniera molto forte. Questo li porterà ad aprire le porte della passione.

Infine un altro segno che ricade in questa categoria è quello dei Gemelli. In realtà per loro non è sempre facile lasciarsi andare, soprattutto se la loro testa è occupata da ben altre cose. Soltanto quando avranno chiarito totalmente i loro pensieri riusciranno a dedicarsi completamente a chi li sta accanto e dar sfogo a tutta la loro passione.

