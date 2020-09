Come si comportano i segni zodiacali a tavola? Le preferenze alimentari

Non bisogna necessariamente essere una buona forchetta per amare il cibo. Tutti hanno degli alimenti della quale non si stuferebbero mai: scopriamo quali sono le preferenze dei segni zodiacali

Ogni persona ha un cibo che predilige, al quale non direbbe mai di no. Ma i gusti sono gusti e non sembra si allineano con le preferenze degli altri. Capita pero’ che i segni zodiacali possano condividere oltre che a qualità caratteriali anche modi di vedere le cose. In questo caso, anche sul fronte cibo. Ecco quindi quali sarebbero i cibi preferiti dai segni, analizzando la parte più generica di questi.

Per ogni segno zodiacale un cibo preferito

Ariete: non si tira mai indietro quando si tratta di assaporare nuovi cibi o sapori, ma i suoi preferiti sono quelli più particolari che devono dargli un sensazione ben precisa. È il caso del piccante, ad esempio.

Toro: una buona forchetta ma si tratta di un segno che predilige soprattutto la carne, è il suo punto debole.

Gemelli: fanno difficoltà a scegliere un cibo preciso, non fanno particolari storie a tavola ma spesso si lasciano influenzare dalle voglie del momento che potrebbero essere anche le più svariate.

Cancro: i nati sotto questo segno hanno un vero problema con i cibi di mare, ne sono ossessionati. Non hanno esitazione nello scegliere sempre e comunque pesce quando ce ne è la possibilità.

Leone: vuole provare ogni tipo di cibo ed è attirato da sapori più ricercati e particolari. Non si accontenterà dei classici piatti, magari anche poco conditi.

Vergine: in alcuni periodi sta molto attento alla sua alimentazione, mangiando molti cibi sani. In altri preferisce concentrarsi su alimenti in grado di dargli energia per affrontare la giornata e potrebbe ignorare la sua decisione di mangiare in modo adeguato.

Bilancia: ama mangiare, ma più di chiunque altro ama l’esperienza che accompagna l’atto. Riunirsi in famiglia o con gli amici davanti a un piatto è tutto ciò che desidera per ritenersi soddisfatto, poco importa cosa il piatto contenga.

Scorpione: preferisce cibi esotici e non si accontenta di mangiare quello che capita. Si tratta infatti di un segno molto schizzinoso in fatto di cibo.

Sagittario: un altro di quei segni che ama sperimentare e provare cibi nuovi. Per lui è importante conoscere le diverse culture e questo comprende anche il settore culinario.

Capricorno: i carboidrati, di qualsiasi tipo, non possono mai mancare sulla tavola di un Capricorno. Pane, pasta, pizza, sono probabilmente tra i cibi maggiormente consumati da questo segno.

Acquario: tra dolce e salato preferirà quasi sempre quest’ultimo. Un segno molto attento alla propria alimentazione, che proverà a studiare modi per inventare anche nuovi piatti utilizzando molte verdure.

Pesci: raramente faranno storie, si tratta di un segno che non ha particolari limiti in fatto di cibo. Non capiterà quasi mai di sentirgli dire che qualcosa non gli piace.

