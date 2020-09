Si schianta contro una casa, muore giovanissimo ragazzo

Si schianta contro una casa. Muore ragazzo giovanissimo di Campogalliano, comune in provincia di Modena. Sul posto le forze dell’ordine

Un incidente mortale ha coinvolto un giovane ragazzi do 20 anni, originario di Campogalliano, in provincia di Modena. Lo schianto è avvenuto circa all’ 1.45 a Gargallo di Carpi, in via Mulini.

Ti potrebbe interessare anche –> Covid-19 Italia, muore giovane di 33 anni al pronto soccorso

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono sul luogo della tragedia per capire come sono intercorse le dinamiche che hanno portato il ragazzo a perdere il controllo della sua Renault Clio e a finire contro il muro di un’abitazione disabitata.

Ti potrebbe interessare anche >>> “SONO LA REINCARNAZIONE DEL MESSIA”, ARRESTATO LEADER DI UNA SETTA RELIGIOSA

Ti potrebbe interessare anche >>> La nuova provocazione dello chef Cracco per i suoi clienti

Si schianta contro una casa. Non c’è stato nulla da fare

Sembrerebbe che non siano stati coinvolti altri mezzi durante l’incidente e che non ci siano ulteriori feriti. Nonostante l’intervento degli operatori del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter