Striscia la notizia, non ci sarà la coppia Scotti-Hunziker | Ecco chi li sostituisce

Assente alla partenza di Striscia la notizia la coppia Scotti-Hunziker. Fatti fuori da un’altra coppia storica del programma

Striscia la Notizia è pronta a ripartire, irriverente come sempre. Il suo debutto è previsto per lunedì 28 settembre subito dopo il tg 5 delle 20. Un appuntamento ormai storico quello con il tg satirico di Antonio Ricci che i telespettatori aspettano con ansia.

Alla conduzione del programma, da diverso tempo ormai, alcuni volti storici che il pubblico ama alla follia. Striscia si è chiusa con una lunga e fortunata conduzione della storica e mitica coppia formata da Gerry Scotti e Michelle Hunziker che hanno portato avanti la stagione in piena pandemia senza arrendersi, tenendo compagnia all’Italia intera.

In molti si aspettavano una loro riconferma con l’inizio della nuova stagione ma purtroppo non sarà così. Amaro in bocca per chi li voleva ancora dietro il bancone insieme. Fatti fuori, almeno per il momento.

Ci sarà un’altra coppia, infatti a sostituirli. Di chi si tratta? Di Ficarra e Picone che per la prima volta si troveranno a condurre la parte autunnale del programma. Il duo comico infatti è sempre stato protagonista della conduzione primaverile di Striscia La Notizia.

Striscia la notizia, Ficarra e Picone: “Non siamo pronti”