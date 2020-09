Tokyo de “La casa di Carta”, l’immagine dal set che infiamma il web FOTO

Tokyo, personaggio impersonato da Ursula Corbero ne “La Casa di Carta”, è intratterrà i tanti fan della serie tv, giunta alla quinta edizione

Visualizza questo post su Instagram Armados hasta las tetas, siempre @miguel.g.herran ❣️ Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) in data: 24 Set 2020 alle ore 7:49 PDT

Successo senza limiti per Ursula Corbero su Instagram. Il profilo della meravigliosa iberica ha raggiunto quota 20 milioni e 600mila follower sul social network. In questo momento l’attrice, famosa per il ruolo di Tokyo, interpretato ne “La Casa di Carta“, si trova sul set proprio per registrare la nuova edizione. Così presto i tantissimi fan della stessa potranno seguire su Netflix quella che dovrebbe essere la quinta e ultima stagione.

Sono dunque riprese le registrazioni dopo lo stop dovuto al lockdown imposto a causa dell’emergenza Coronavirus. Tornando ad Ursula, la donna spesso lascia letteralmente i suoi tantissimi fan con foto bollenti. Abbiamo visto immagini con slip succinti e solo mani a coprire il suo décolleté.

Tokyo de “La Casa di Carta”, Ursula Corbero fa impazzire i fan – FOTO