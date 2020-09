Uomini e Donne, cavaliere fa “cilecca”, la dama lo smaschera: “Sei gay?”. Durante il Trono Over della puntata, è stato raccontato un episodio davvero molto imbarazzante

Uomini e Donne oggi è cominciato con il botto. Tutto è iniziato quando Maria ha chiesto a Costantino, un cavaliere, di sedersi al centro dello studio e raccontare come sta andando la frequentazione con Iolanda, una donna che ha conosciuto nel programma. Lui ha rivelato che gli piace molto, ma che ci sono un po’ di cose tra di loro che non stanno andando bene. Ha snocciolato un po’ di argomentazioni, che Iolanda ha prontamente smentito quando è entrata in studio e ha avuto modo di raccontare la sua versione.

Uomini e Donne, confronto acceso tra Iolanda e Costantino: “Non sei passionale. Sei gay?”

Iolanda ha raccontato che Costantino è molto riservato e che non gli piacciono i baci passionali, ma solo a stampo. Lui ha spiegato che non è così, non gli piace darli in pubblico, perché non è più un ragazzino ma ha 40 anni. Iolanda ha rivelato che questo aspetto di lui non gli piace, ma qualcosa sembrava non tornare, e alla fine la verità è saltata fuori. I due hanno avuto una notte di passione, arrivata perché lei l’ha desiderata tanto, perché se fosse stato per lui avrebbero continuato a dormire o a chiacchierare fino ad addormentarsi. E quando finalmente sono arrivati al momento passionale, pare che non sia piaciuto né a lei, e da come lei ne ha parlato, forse neanche a lui. “Sei gay?” gli ha chiesto senza freni.

Qui in studio è scoppiata la polemica, e lei ha detto di aver fatto questa domanda soltanto per sdrammatizzare lo spiacevole accaduto e non per attaccarlo.