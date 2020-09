Valentina Vignali e la sua amica, l’outfit pazzesco che stende Instagram – FOTO

Valentina Vignali insieme alla sua amica in uno scatto su Instagram che manda letteralmente in delirio il social, outfit pazzesco.

Valentina Vignali è una delle influencer piĂą amate dal mondo social, i suoi 2,3 milioni di follower ne sono una chiara dimostrazione. La bellissima Vignali ama condividere momenti sia lavorativi, quindi mirati alla promozione dei numerosi brand che le propongono di volta in volta, ma anche aspetti della sua vita quotidiana. In quest’ultimo post che la stessa ha condiviso all’ora di pranzo, condivide due foto; nella prima è insieme alla sua amica e nella seconda in un ristorante. Nella foto scattata insieme all’amica, la Vignali è davanti allo specchio e propone un look semplice, è comunque bellissima. Outfit interessante che esalta la sua femminilitĂ : top corto bianco e jeans. Un accostamento evergreen ma che la scelta dei modelli la rendono magnifica; il top corto a maniche lunghe ampie mostrano le curve della Vignali al punto giusto ed il jeans – che è un capo d’abbigliamento da avere sempre nel proprio armadio – è a vita alta, semplice, un denim scuro con qualche strappo, che si vede osservando bene la foto. Capelli sciolti e lisci, poco trucco…il risultato è pazzesco.

Valentina Vignali, una bellezza che incanta

La foto che la bellissima Vignali ha condiviso sul social, non è stata scattata oggi ma ieri sera, quando insieme alla sua amica si è recata al ristorante Mama Eat per gustare all’ora di cena dei buonissimi primi piatti che la stessa ha comunque pubblicato ironizzando al riguardo: Oggi parliamo di un problema che affligge la societĂ : che problema hanno quelli a cui non piace la pasta? Gli apprezzamenti non sono tardati ad arrivare.

Nelle sue ultime stories invece la Vignali si immortala in auto con un outfit semplice ma ad effetto: body monospalla a costine nere e jeans. Make-up meraviglioso, il tutto la rende veramente seducente.

