Zodiaco. Come sono in bambini in base al loro segno?

Tutti i segni zodiacali hanno pregi e difetti: scopriamo ora come sono i bambini in base al loro segno di appartenenza, se irrequieti o calmi

Tutti hanno pregi e difetti e i segni zodiacali sono ottime risorse per conoscere determinate caratteristiche. Questo vale anche per i bambini, piccoli uomini in fase di formazione emotiva e fisica che però hanno già ben impressi i loro tratti distintivi che poi verranno amplificati una volta adulti e, si spera, formati.

Per ogni segno infatti è possibile individuare aspetti positivi e negativi della personalità di un individuo, che lo spingono a comportarsi in una maniera piuttosto che in un’altra. Scopriamo insieme i tratti distintivi dei bambini divisi per segno zodiacale e se tendono ad essere più i meno irrequieti nella vita.

Ariete-Toro-Gemelli

Il bambino ariete, come poi anche l’adulto, è molto impulsivo e agisce d’istinto, si agita facilmente e agita chi gli sta intorno soprattutto perché rischia di attirare inevitabilmente l’attenzione su di sé. Gli va riconosciuta una grande vitalità emotiva e fisica che spesso sfinisce i genitori che si ritrovano a fine giornata in preda al delirio più totale.

Il bambino toro invece è estremamente calmo e mansueto, preferisce starsene in tranquillità e giocare sereno senza stress esterni. Si tratta però di un segno zodiacale testardo e proprio per questo tende ad impuntarsi sul concetto di possesso personale, non ama dividere i suoi giocattoli con gli altri bambini e questo poi lo porta ad essere isolato e a volte non compreso dagli altri.

Il bambino gemelli è un soggetto che ama condividere e stare sempre in compagnia degli altri, non sopporta la solitudine, relazionarsi con gli altri bimbi è indispensabile per la sua crescita emotiva. Come nell’adulto gemelli la socialità è il tratto distintivo di questo segno, in caso contrario emerge nervosismo e la lacrima facile.

Cancro-Leone-Vergine

Il bambino cancro è molto emotivo, tende a fare il broncio quando non è ascoltato e a piangere anche inutilmente se si sente non ascoltato. Si tratta di un bambino molto legato ai genitori che fatica ad essere intraprendente e a staccarsi dalla sua casa e i suoi giochi per stare solo con altri bimbi, a meno che non sia accompagnato da qualcuno a lui vicino come punto di riferimento.

Il bambino leone è un soggetto che vuole attirare l’attenzione su di sé a tutti i costi, con il pianto, la parola, i gesti. Ha un fortissimo ego, tratto distintivo del leone anche in età adulta. Questo però non sempre è visto come un atteggiamento positivo.

Il bambino vergine odia il disordine e dimostra un grande senso di disciplina sin da piccolo. Si tratta di un segno calmo e composto che non tollera gli altri bimbi se indisciplinati e non rispettosi degli spazi condivisi o dei giochi altrui.

Bilancia-Scorpione-Sagittario

Il bambino bilancia è il soggetto più calmo dello zodiaco. Diplomatico, composto, solare, ama interagire con tutti anche con gli adulti. Parliamo di bambini molto spesso più maturi rispetto la loro età anagrafica

Il bambino scorpione è intelligente ma molto cocciuto. Tende a non voler cedere facilmente sulla sua posizione e quando si impunta crea spesso problemi ai genitori che devono cedere per sbloccare la situazione che si viene a creare. Non si lascia mai manipolare. Prima di fidarsi di qualcuno, impiega molto tempo.

Il bambino sagittario è di solito è irrequieto, ama gli spazi aperti e lo sport fisico. Ha bisogno di sfogare le tensioni che riesce ad accumulare durante il giorno. Si annoia facilmente se sta fermo troppo tempo in uno stesso posto o deve giocare con un giocattolo per lungo tempo. Attenzione ai viaggi lunghi in auto!

Capricorno-Acquario-Pesci

Il bambino capricorno adora i giochi intellettuali molto più grandi della sua età, tende ad isolarsi dagli altri se capisce che non ci può guadagnare nulla in termini di crescita sia emotiva che pratica. Segno sociale ma non socievole.

Il bambino acquario è creativo e sempre pronto ad accettare nuove sfide e a mettersi in gioco. Si sente più motivato in gruppo che da solo ma tende a isolarsi se pensa di poter fare meglio degli altri bambini.

Il bambino pesci ha una fortissima immaginazione e questo lo porta a distrarsi spesso, specie quando l’ambiente è un po’ spento e gli altri bambini non sono molto attivi come lui. Parliamo di un segno che spesso ha dei tempi molto lunghi prima di decidersi, capricci in agguato da gestire per i genitori.

