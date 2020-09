Ancora voci di una crisi Adriana Volpe marito. Lei e Roberto Parli hanno una discussione di mattina, con al seguito la figlia zaino in spalla.

Sembra non essere affatto un momento facile per Adriana Volpe ed il marito Roberto Parli. La coppia è sposata da lungo tempo, e per la precisione dal 2008. Ma negli ultimi mesi spesse volte la stampa di cronaca rosa ha parlato di situazioni di incomprensioni tra la nota conduttrice televisiva e l’imprenditore molto attivo nel Principato di Monaco.

In particolar modo nel corso della partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip ad inizio 2020, quando tra i concorrenti del noto reality show c’era proprio la Volpe, tali voci relative ad una crisi coniugale alquanto evidente si erano intensificate più del solito. Colpa dell’improvviso quanto evidente feeling scoppiato fra la 47enne originaria di Trento ed il 29enne Andrea Salerno, in arte Andrea Denver. Molti telespettatori avevano notato quanto Adriana Volpe sembrasse avere scordato il marito ed il fatto di essere sposata, quando accanto a lei c’era il modello veronese. Ma una volta uscita dalla casa di Cinecittà , lei è tornata a rivestire il ruolo di moglie e mamma.

Adriana Volpe marito, la discussione in strada con la figlia presente