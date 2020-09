Alessandra Amoroso il balletto sexy in un VIDEO, vestito corto, che gambe

Alessandra Amoroso, un vero successo su Instagram con la sua super coreografia. Ancora voglia d’estate, incanta il pubblico

Alessandra Amoroso non vuole lasciare andar via l’estate. Un momento per lei felicissimo, soprattutto dal punto di vista lavorativo.

Anche quest’anno ha fatto centro con la sua ultima canzone nella quale ha duettato insieme ai Boomdabash in quello che è diventato il vero tormentone dell’estate 2020: “Karaoke”. Tutti l’abbiamo ballata e cantata, sotto l’ombrellone, in giro con gli amici e in famiglia. Uno dei primi singoli lanciati dopo il lockdown e lo stop forzato dettato dalla pandemia. Una musica coinvolgente, con ritmo e parole facili da ricordare.

Un duo il loro a dir poco fortunato che dopo il successo dello scorso anno con “Mambo salentino” quest’anno ha replicato e ha fatto ancora centro. E quindi viene naturale chiedersi: non c’è due senza tre?

Di certo i fans sperano già ad un ritorno per la prossima estate. E magari perché no, ci sarà eccome. Nel mentre tutti ancora cantano e ballano “Karaoke” per portare una ventata di positività ed allegria ora che l’estate è volta davvero al termine.

LEGGI ANCHE –> Antonella Fiordelisi a spasso per Salerno, impossibile non guardare indietro – FOTO

Alessandra Amoroso, vestitio a fiori cortissimo e movenze super sexy