Alessia Mancini gira un video tutorial sulle tendenze dei make up-VIDEO

Alessia Mancini illustra le tendenza del make up per questa fashion week, tutto quello che serve sapere per essere al passo con il trend

La conduttrice Alessia Mancini ha condiviso su Instagram un video tutorial in cui racconta insieme alla sua make up artist, tutte le tendenze di quest’anno. Tre passi fondamentali per essere al passo con le sfilate: Sopracciglia, labbra e zigomi. Le sopracciglia devono essere spazzolate all’in sù. Come spesso abbiamo visto in questi ultimi anni la tendenza è di avere le sopracciglia molto folte e spazzolate all’in sù.

Gli zigomi invece vanno colorati con un blush rosa un pò più in alto del solito, a causa dell’accessorio che ha caratterizzato il 2020 e cioè la mascherina ahimè. L’altra tendenza riguarda il rosso, come nella sfilata di Chanel il rosso domina quest’anno. E quindi le labbra rigorosamente di colore rosso e qualche pigmento rosso va applicato anche sulle palpebre. Lo scopo è semplificare i look della sfilata per renderlo portabile nella vita quotidiana.

Anche Alessia Mancini lontana dalle passerella della Milan Fashion Week, seguirà le tendenze da casa

Questo è il periodo più importante dell’anno per la moda a Milano. Infatti in questi giorni c’è la Milan Fashion Week-La settimana della moda. Tuttavia quest’anno molti personaggi famosi hanno deciso di rinunciare alle passerelle a causa dell’emergenza coronavirus che continua a creare contagi. Anche Alessia Mancini ha rinunciato a partecipare al grande evento. Però non vuole rinunciare alle tendenze e quindi gira un video tutorial spiegando le tendenze delle passerelle.

I consigli sono di mantenere il trucco sempre leggero e sfumare tanto. Visto l’uso delle mascherine, ci si concentra di più sull’occhio. Le sfilate saranno disponibili sulle piattaforme streaming, per chi volesse essere aggiornato sui trend di quest’anno.

