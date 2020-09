Anna Falchi, solo il seno in primo piano: una ventenne-FOTO

Anna Falchi condivide uno scatto su Instagram e in primo piano appare il dècolletè prosperoso dell’attrice

L’attrice Anna Falchi sembra non sentire i segni del tempo, appare su instagram come una 20enne. Il suo profilo, seguito da 439mila follower è pieno di foto stupende che immortalano il corpo perfetto della Falchi a 48 anni. Biondissima, occhi di ghiaccio azzurri e alta è lei Anna Falchi più bella che mai. Negli anni 90 e nei primi 2000 è stata un sex symbol e oggi a quasi 50 anni lo è ancora.

Vita privata e carriera di Anna Falchi

Nata in Finlandia e trasferita in Italia a 6 anni, Anna Falchi. Inizia la sua carriera con la partecipazione a Miss Italia nel 1989, arrivò seconda e vinse il titolo di Miss Cinema. Dopo qualche spot televisivo importante e qualche videoclip, viene notata dall’industria del cinema. Nel 1993 comincia quindi la sua carriera cinematografica con il film Nel continente nero con Diego Abatantuono. Successivamente recita in C’è Kim Novak al telefono e in S.P.Q.R-2000 e mezzo anni fa di Carlo Venzina. Diventa anche modella a tutti gli effetti, sfilando per le passerelle romane per la stilista Chiara Boni.

Nel 1995 conduce Sanremo con Pippo Baudo. Diventa così anche conduttrice, e conduce anche il quiz di Rai 1 Luna Park. Continua negli anni la carriera di attrice con i film Paparazzi e Body Guards-Guardie del corpo. Conduce Domenica In e posa nuda per il m giornale Maxim. Nel 2003 debutta anche a Teatro. La Falchi ha anche debuttato come conduttrice radiofonica nel programma Onorevole DJ programma di RTL 102.5, ha condotto anche Buona la prima con Ale e Franz. La Falchi ha anche avviato una sua agenzia di produzione cinematografica con il fratello e ha prodotto alcuni film.

Ad oggi la Falchi è tornata in Rai, infatti da giugno conduce insieme a Beppe Convertini, il programma C’è tempo per…programma estivo di Unomattina in onda dal Lunedì al Venerdì. Insomma la Falchi ha alle spalle una carriera ricca di soddisfazioni ed esperienze.

