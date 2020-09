Annalisa, accipicchia che deccoltè: i fan a bocca aperta – FOTO

Annalisa. La cantante di Savona pubblica delle immagine meravigliose scattate durante il suo instore tour per lanciare il suo nuovo lavoro

Raggiante e orgogliosa. Queste sono le parole più adatte per descrivere al momento la cantante Annalisa. Ha tutto il diritto di esserlo. La ragazza, classe 1985, è in giro infatti con un instore tour per lanciare la sua ultima fatica, Nuda. Si tratta di un album d’inediti, il suo settimo lavoro in studio, uscito il 18 settembre scorso. 13 brani che vedono la partecipazione di nomi di spicco come: : J-Ax, Chadia Rodríguez, Rkomi e Achille Lauro.

Visualizza questo post su Instagram NUDA FUORI ORA 💥 Swipe for MaGiC 🦄🍾 #Nuda Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa) in data: 17 Set 2020 alle ore 3:44 PDT

Ha già avviato una mini presentazione in giro per l’Italia, da Nord a Sud. Le prime due tappe a Milano e Roma sono andate. Oggi i più fortunati potranno incontrarla a Bari, presso AncheCinema dalle ore 15:30. Domani invece sarà a Napoli al Made in Cloister, dalle ore 18:00.

Tutto ovviamente si svolgerà con la massima attenzione e rispetto delle norme vigenti per la sicurezza in conseguenza della pandemia da Coronavirus.

Annalisa. “Arrivederci, Roma”