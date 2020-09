Barbara D’Urso contro il santone: “Non voglio mai più sentire parlare di..”

In diretta da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 una mamma scoppia a piangere, preoccupata per la figlia plagiata. La conduttrice si infuria

Barbara D’Urso negli ultimi giorni si sta occupando del sedicente santone, Eliseo Bonanno che si autodefinisce “Unto di Dio” e “vero profeta di Dio”. Diversi i collegamenti con lui nel salotto di Pomeriggio 5 per capire cosa davvero si cela dietro il suo personaggio.

Eliseo spopola sul web e su Facebook in particolare dove si mostra con dirette e video. Il santone scrive: “Iddio mi ha unto per portare la sua parola di vita eterna a tutti voi”. Convinto che il suo Dio gli parli, dice che la terra sia piatta e che molti sarebbero le persone possedute dal diavolo riconoscibili da un microcip sulla mano.

In questi gironi diverse sono arrivate le segnalazioni alla redazione del programma che raccontano di come il sedicente santone abbia plagiato tantissime persone che hanno cambiato atteggiamenti, si sono allontanate dalle famiglie con tantissime storie incredibili.

Barbara D’urso: “Esiste la fede per chi crede e basta”