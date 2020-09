Benedetta Parodi, foto “smack” da giovane: le differenze tra ieri e oggi

Benedetta Parodi è diventata la regina delle cuoche, ma le sue doti spiccano anche in qualità di web influencer. La foto ricordo l’avrà cambiata di una virgola?

Al pari livello della Rossi, l’omonima di nome e di professione Benedetta Parodi sta davvero sorprendendo in questa nuova stagione culinaria.

La moglie del giornalista televisivo di Sky, Fabio Caressa è pronta per donare al suo pubblico nuovi tocchi di qualità a ciò che meglio sa fare: cucinare. Come il marito anche lei in giro per il Paese ha tanti ammiratori e non aspetta altro che aumentare il suo appeal mediatico con nuove puntate che mettono in pratica tutto il suo repertorio di caratteristiche.

Bake Off Italia e Senti Chi Mangia sono soltanto le prossime due sfide per Benedetta, per dimostrare a tutti di cosa è in grado di creare con le sue mani fatate. L’entusiasmo e la simpatia che la contraddistinguono, la aiutano a spingersi oltre rendendo più ricca la sua agenda di sogni culinari.

Il suo inventario di notizie saporite è diventato da poche ore oggetto di estensione mediatica su Radio Capital, dove Benedetta (dalle 11.00 alle 12.00) si prenderà la scena insieme ad altre due colleghe e darà in pasto agli ascoltatori, consigli utili per la preparazione del pranzo.

Benedetta Parodi, dalla cucina all’estetica: cosa è cambiato?