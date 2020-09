Bianca Guaccero: look total white e capelli selvaggi, che bellezza – Foto

Bianca Guaccero sempre più bella: capelli in disordine, look total white e i fans sognano. L’attrice pugliese incanta tutti, foto.

Visualizza questo post su Instagram Preparing… 🎬 Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 25 Set 2020 alle ore 1:22 PDT

Bianca Guaccero sempre più bella. L’attrice pugliese mostra tutto il suo fascino su Instagram dove, ogni giorno, pubblica foto mozzafiato. Con trucco e parrucco sempre perfetto, naturale, abbronzata o con la pelle più chiara, con i capelli in disordine o perfettamente pettinati, Bianca Guaccero resta sempre una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Attualmente sul set, l’attrice è sempre bellissima anche quando si alza alle sei del mattino incantando tutti per l’indiscutibile bellezza. Con la foto che vedete qui in alto in cui sfoggia i capelli in disordine e un look total white, ha lasciato nuovamente tutti senza parole.

“Gli occhi parlano di bellezza e il volto emana luce e calore”, “Creatura divina”, “Sei sempre più bella, da impazzire”, “Stupenda, “Strepitosa”, scrivono i fans sempre più innamorati della sua bellezza e non solo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Eva Henger, posa sexy e gambe da infarto in primo piano: unica – FOTO

Bianca Guaccero, non solo bella: un talento straordinario