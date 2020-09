Claudia Ruggeri, che occhi… e che seno. Bellissima – FOTO

La bellissima Claudia Ruggeri dà il buongiorno ai fan direttamente dal letto di camera sua, seno in primo piano e sguardo sensuale

Visualizza questo post su Instagram Imperfetta….per questo mi piace 😜 Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 14 Set 2020 alle ore 3:02 PDT

La valletta di Avanti un Altro, Claudia Ruggeri è conosciuta in quanto cognata di uno dei presentatori più acclamati della tv italiana, Paolo Bonolis. Claudia è la sposa di Marco Bruganelli, il fratello della moglie Sonia, moglie di Paolo Bonolis. La scintilla tra i due è scattata subito, sfociando in un amore a prima vista e da qual momento i due non sono più lasciati e tutto è sfociato in una travolgente relazione d’amore.

Oggi Claudia Ruggeri sembra aver preso il sopravvento, eliminando ogni forma di imbarazzo e sfruttando la sua immagine nel mondo del gossip italiano. Oggi la sexy reginetta di origini romane non nasconde proprio nulla al suo pubblico.

I fan però aspettano con ansia di rivederla in tv. La prima parte della stagione televisiva è stata occupata da Caduta libera di Gerry Scotti. Avanti un altro tornerà in onda a gennaio 2021? Ci si augura di sì, nel mentre però i follower si godono le loro foto sui social.

Claudia Ruggeri, buongiorno sensuale per i suoi fan