Raffaele Fitto e la moglie sono risultati positivi al tampone per il Covid-19 a cui si erano sottoposti dopo la positività di un collaboratore dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia.

L’europarlamentare del partito Fratelli d’Italia Raffaele Fitto e sua moglie sono risultati positivi al Covid-19. A renderlo noto è stato lo stesso politico, candidato alle recenti elezioni per la presidenza della Regione Puglia, attraverso un post sulla propria pagina Facebook. Fitto insieme alla sua famiglia si erano sottoposti al test per il coronavirus in seguito alla positività di un suo stretto collaboratore. I risultati dei tamponi hanno fatto emergere la positività dell’europarlamentare e della moglie.

Leggi anche —> Berlusconi: carica virale in discesa, le cure vanno bene

Covid-19, l’europarlamentare Raffaele Fitto e la moglie positivi al virus: sono entrambi asintomatici

Raffaele Fitto, candidato sconfitto della coalizione di centrodestra alla recenti elezioni per la presidenza della Regione Puglia, e la moglie sono risultati positivi al coronavirus. A comunicarlo è stato lo stesso europarlamentare attraverso un post sulla propria pagina Facebook. “Dopo aver ricevuto, mercoledì scorso –spiega Fitto- la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della sua positività al test covid-19 ho chiesto immediatamente alla Asl di essere sottoposto a tampone insieme alla mia famiglia“.

Il politico ha poi spiegato che all’esito del tampone a cui si sono sottoposti tutti i componenti della sua famiglia solo lui e la moglie sono risultati positivi, entrambi sono al momento asintomatici. Fitto ha poi aggiunto che proseguirà, come previsto dal protocollo, la quarantena sino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie competenti.

Infine il post si conclude con una frecciata polemica contro i cosiddetti haters: “Spero che almeno su questo gli odiatori professionisti si prendano una bella pausa!“.

Leggi anche —> Catania, studente di un liceo positivo al Covid-19: intera classe e docenti in quarantena

Leggi anche —> Non accadeva dal 1912. Annullato il più spettacolare Carnevale al mondo

Dopo aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della sua positività al test… Gepostet von Raffaele Fitto am Donnerstag, 24. September 2020

Fitto, già governatore della Puglia tra il 2000 e il 2005, è stato sconfitto alle elezioni regionali, tenutesi lo scorso fine settimana, dal candidato di centro sinistra Michele Emiliano che è stato riconfermato con circa il 47% dei consensi contro il 39% del principale sfidante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.