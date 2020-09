Diletta Leotta: schiena nuda e lato A da urlo: uno spettacolo – Foto

Diletta Leotta sempre più bella e sensuale: con un body nero che le lascia scoperta la schiena e mette in evidenza il seno, è da sballo. Foto.

Sempre più bella. In vista del nuovo weekend di Serie A per raccontare il calcio a tutti i tifosi d’Italia, Diletta Leotta continua a far sognare tutti i fans con i suoi outfit che mettono in evidenza il suo fisico mozzafiato. Nella foto che vedete qui in alto nasconde la parte inferiore del corpo mostrando, però, quella superiore.

Con un body nero che le lascia scoperta la schiena, di profilo per evidenziare il seno prosperoso e il suo immancabile sorriso, Diletta strega tutti i suoi followers che, ogni volta, di fronte alla sua indiscutibile bellezza, restano letteralmente senza parole.

“Ma la bellezza?”, “Stupenda”, “Sempre meravigliosa”, “Così sorridiamo anche noi”, scrivono i fans.

