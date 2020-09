Diletta leotta una statua di sensualità, seno in primo piano. Unica. Foto

Diletta Leotta in posa sulla sedia è un condensato di stile, fascino e sex appeal. Capelli legati e sguardo fiero, ma la scollatura prende il sopravvento

Visualizza questo post su Instagram ON SET 🎬 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 21 Set 2020 alle ore 11:03 PDT

Diletta Leotta tira avanti per la sua strada e non si cura delle malelingue. Su di lei non mancano mai, nemmeno ora che ha lanciato il suo libro, “Scegli di sorridere”.

E’ qui che parla della sua vita e anche del suo ormai ex compagno, il pugile Daniele Scardina che ora sta affrontando l’avventura con Ballando con le Stelle. Io due si sono lasciati prima dell’estate ma Diletta ha deciso di parlarne ugualmente nel suo lavoro.

“Scardina? Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo” ha dichiarato in una recente intervista. E sul perché abbia definito Toretto come il suo amore nonostante sia finita? “In fondo, quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme – ha chiarito la conduttrice di Dazn – e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo”.

E sulla tanto chiacchierata liaison con Ibrahimovic fuga ogni dubbio e specifica di essere single. “Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi – ha chiarito -, con tutta la scelta che c’è nel mondo devi avere la lucidità di non metterti in situazioni sbagliate”.

LEGGI ANCHE –> Alessandra Amoroso il balletto sexy in un VIDEO, vestito corto, che gambe

Diletta Leotta, in posa sulla sedia: gambe incrociate e decolleté top