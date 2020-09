Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele fa un annuncio inaspettato

Eleonora Daniele, conduttrice del programma, Storie Italiane su Rai 1 lancia la bomba in diretta sul futuro della coppia

Uno dei palinsesti mattutini più seguiti va in onda su Rai 1 e porta il titolo di Storie Italiane. Le avventure e i misfatti raccontati in diretta tv dagli ospiti protagonisti passano sotto la gestione della conduttrice, Eleonora Daniele.

Nella puntata di ieri mattina, la presentatrice veneta ha fatto “schizzare” al cielo il livello di odiens, in una puntata ricca di colpi di scena. Prima di scoprire il segreto che conserva in “apnea” una coppia conosciuta in ambito televisivo, il tema del programma ha cambiato immediatamente registro e tenuto gli spettatori sulle spine.

Si tratta della battaglia legale, portata in pubblico dalla giornalista Francesca Barra, ospite di Eleonora Daniele nel prestigioso salotto della Rai. Una notizia “severa” ma con un epilogo al miele per la giornalista, che finalmente ha ottenuto giustizia, dopo anni di persecuzione mediatica da parte di un funzionario comunale che mai risparmiava lei e persino la sua famiglia.

La giustizia gli ha inflitto 1 anno e mezzo di condanna di primo grado per diffamazione e offese gratuite in pubblico. Ma facciamo un flashback della puntata di ieri e andiamo a scoprire il “bello” della giornata

Eleonora Daniele, anticipazione ufficiale in diretta tv