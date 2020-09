Elettra Lamborghini slip bianchi e lap dance sul palo, web in tilt – VIDEO

Elettra Lamborghini ha fatto impazzire i suoi fan con un video spettacolare: la nota ereditiera fa la lap dance sul palo con slip bianchi.

Elettra Lamborghini è sempre più esplosiva sui social: la nota ereditiera si sta scatenando in vista di domani 26 settembre, giorno del suo matrimonio con Afrojack. La nativa di Bologna, tra scatti incantevoli e video particolari, sta deliziando la sua platea. La regina del twerking ha condiviso un filmato incredibile su Tik Tok: Elettra, con uno slip bianco in primissimo piano e lato B in bella mostra, fa una lap dance sul palo.

L’incredibile video di Elettra Lamborghini: slip bianco e lap dance sul palo