Eva Henger, posa sexy e gambe da infarto in primo piano: unica – FOTO

Eva Henger non smette di incantare sui social: la stella ungherese ha postato uno scatto magnifico con le sue splendide gambe in primissimo piano.

Eva Henger è inarrestabile sui social. L’ex attrice dei film a luci rosse condivide ogni giorno scatti mostruosi in cui mette in mostra il suo fascino e le sue curve da capogiro. La star ungherese ama lasciare tutti a bocca aperta e, nonostante l’età che avanza, continua ad essere una donna bellissima e desiderata. La Henger, poco fa, ha postato in rete uno scatto da infarto: la classe 1972 è appoggiata al muro e ha il corpo coperto in minima parte, con le sue gambe da sballo in primissimo piano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Levante bellezza siciliana, esplosione di sensualità – FOTO

Eva Henger magnifica, gambe da infarto in primo piano