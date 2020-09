Farfalline in dispensa: tutte le soluzioni per eliminarle per sempre

Esistono dei rimedi naturali per evitare che le farfalline della pasta e della farina prendano d’assalto le nostre dispense, vediamoli insieme

Le chiamiamo farfalline della pasta e della farina oppure. Tignole, tarme da cucina, ma in realtà il loro nome scientifico è Plodia interpunctella. Sono veri e propri insetti infestanti e si nutrono dei cereali, pasta e di tutto ciò di buono che c’è nella nostra cucina.

È capitato a tutte di aprire la credenza e ritrovarsi davanti delle farfalline svolazzanti che colonizzano le derrate alimentari come i pacchi di pasta, di riso, di farina e di biscotti e i cereali in genere costringendoci a buttare via tutto. Per fortuna esistono dei rimedi naturali ed economici per evitare che questi insetti facciano la loro comparsa nelle nostre cucine e anche per eliminarle, una volta arrivate.

Questi fastidiosi insetti compaiono nelle nostre dispense quando vi è umidità o comunque un clima abbastanza caldo. Il problema esiste però quando esiste una conservazione errata dei prodotti acquistati: le farfalline compaiono quando i pacchi di pasta, di farina, nei biscotti se questi sono sigillati male oppure aperti da molto tempo.

Come evitare la comparsa delle farfalline e come eliminarle

Consigliamo di pulire accuratamente la dispensa almeno una volta al mese per controllare che non ci siamo residui di cibo sparsi in giro oppure contenitori mal sigillati. Ovviamente va gettato immediatamente tutto ciò che è già stato contaminato con le farfalline.

Pulite la credenza con una soluzione di acqua e aceto e posizionate sui ripiani dei prodotti che avranno effetto repellente sulle farfalline. Uno di questi rimedi prevede l’uso di un’arancia, infilzata con chiodi di garofano: due essenze molto fastidiose ai parassiti in questione e che vanno cambiati non appena hanno perso la loro freschezza.

Anche le foglie di alloro fresche, lasciate sui ripiani, tengono lontane le farfalline, così come l’essenza di eucalipto, versata su un panno di cotone. Acquistare contenitori ermetici in cui riporre gli alimenti, la farina inoltre può essere conservata anche nel congelatore: resterà in polvere e si eviterà la formazione di umidità.

