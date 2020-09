Federica Pellegrini, slip e canotta sul letto di casa: da infarto – FOTO

Una buonanotte speciale concessa ai fan di Instagram dalla guerriera Federica Pellegrini. Scatto sensuale in camera da letto, fan euforici

Federica Pellegrini dopo mesi di stop è tornata a gareggiare due settimane fa a Roma, lei primatista mondiale di 200 metri in stile libero e agli europei nei 400 metri, non vedeva l’ora di scendere nuovamente in vasca.

La splendente carriera sportiva della nuotatrice di Spinea resterà senza dubbio nella storia, ma non è l’unica avventura intrapresa da Federica Pellegrini. Pur continuando ad allenarsi, tuffando spesso in vasca il suo fisico scolpito nel marmo, la trentunenne è entrata a far parte del mondo televisivo come giudice del seguitissimo programma Italia’s Got Talent.

Inoltre solo qualche giorno fa si è concessa al magazine “Donna Moderna” diretto da Annalisa Monfreda per un numero speciale Un nuovo futuro (#Unnuovofuturo) insieme alla cantante Elodie. Ha condiviso scatti sensuali che la immortalano come una guerriera moderna con abiti d’alta moda che la valorizzano e ne evidenziano le forme sinuose e proporzionate.

Federica Pellegrini, la buonanotte più sensuale e sexy