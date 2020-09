Fedez, il singolo “Bella Storia” dalle sonorità anni ’80 dedicato alle nuove relazioni

Dopo il successo della hit estiva “Bimbi per strada (Children)”, Fedez torna con un nuovo singolo dal titolo “Bella Storia” e lo presenta con una diretta Instagram insieme alla moglie Chiara Ferragni

L’ultimo singolo di Fedez, Bella Storia, è attualmente disponibile sulle piattaforme digitali. L’artista ha fatto compagnia al pubblico in attesa della sua uscita con una diretta social nel quale ha parlato proprio del brano. Bella Storia parla di una relazione ai suoi inizi, quando “l’intento è quello di cogliere ogni attimo e vivere al massimo ogni opportunità che viene offerta” ha spiegato. Avventurarsi e condividere momenti spensierati, spinti dall’adrenalina e dalla passione del momento. “Potremmo prendere un taxi come De Niro / Spegnere tutte le luci a San Siro” canta, in un brano che abbraccia le sonorità anni ’80 confermando la sua volontà di inoltrarsi in una nuova fase musicale.

Il messaggio di Fedez per il singolo Bella Storia

Per presentare il nuovo singolo Fedez ha pubblicato un video girato all’alba per Milano, mentre la sua voce narra in sottofondo un messaggio. “Dove stiamo andando? Ci stiamo lentamente trasformando in un triste carnevale di loghi e simboli e io credo di esserne un perfetto testimonial. Okay, va bene, lo accetto“, racconta, “ma se proprio devo cucirmi addosso un simbolo, voglio essere quello della pace“. Non è un caso quindi che il nuovo look mostrato all’annuncio dell’uscita del brano abbia compreso dei capelli rosa e il simbolo rasato sulla nuca. “Siate gentili, la violenza non ha mai fatto ridere. Non sottovalutate l’amore” dice mentre compra un dolce da portare a casa per colazione alla moglie. “Siamo ancora vivi, no? E allora usiamolo questo ca**o di cuore” afferma.

Proprio Chiara Ferragni ha sottolineato la sua emozione per queste parole e per l’uscita del brano. Durante la diretta Instagram che la coppia ha tenuto in tarda serata ha comunicato il suo verso preferito di Bella Storia: “Amami sottovoce, sennò ti rubano l’idea“. Ma l’imprenditrice digitale svela che la sua canzone preferita deve essere ancora rilasciata. Sembra infatti che Fedez abbia delle ulteriori sorprese per il pubblico.

Il nuovo singolo va a seguire il successo di Bimbi per strada (Children) che si è aggiudicato un posto tra i tormentoni dell’estate, guadagnandosi un disco di platino. Ma negli ultimi mesi l’artista ha regalato al pubblico anche il remix di Roses, insieme a Dargen D’Amico mentre il primo singolo che ha segnato il suo ritorno sulla scena musica è stato Problemi con tutti (Giuda) pubblicato nei mesi di quarantena.

