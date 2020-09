Gabriel Garko in diretta nazionale rivela in lacrime: “Sono gay”. L’attore di Onore e Rispetto ha fatto coming out durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip

Gabriel Garko ha rivelato di essere gay durante la puntata del Grande Fratello Vip. Dopo l’Ares Gate, tutti hanno pensato automaticamente a lui: Auda Del Vesco ha rivelato nella casa di essere stata coinvolta in una setta satanica insieme a tanti attori della sua agenzia. Il suo nome è saltato fuori subito, anche se non da lei: i due hanno avuto una storia d’amore e, automaticamente, in base alle cose che sono state raccontate, è diventato palese che la loro non fosse altro che una copertura.

Gabriel Garko rivela di essere gay durante la puntata del Grande Fratello Vip

“Lo chiamano il segreto di Pulcinella. Il problema non è svelare il segreto perché oramai è un segreto di Pulcinella, ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto. Ti dico un’ultima cosa. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà” e così, con queste parole, ha confermato che era tutto vero. Ha letto una lettera davanti all’attrice, con cui è stato insieme “per finta”. I due, in lacrime, si sono abbracciati e lui le ha detto di voler restare suo amico. “La nostra è stata una favola, ma una favola vera” ha detto lui, facendo capire che era tutto finto. “Voglio che tu adesso sia amica per sempre”.

I due poi si sono abbracciati fortissimo, in lacrime, finalmente liberi di poter essere se stessi dopo tanto tempo. Dalle parole dette dall’attore, sembra palese che i due siano stati costretti a fare finta di stare insieme e che lui abbia dovuto vivere nell’ombra per tanto tempo, perché in quanto “sex symbol” non gli era permesso uscire allo scoperto e rivelare di essere omosessuale.