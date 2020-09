Ibrahimovic. L’attaccante del Milan risultato positivo al Covid19

Ibrahimovic. Il calciatore svedese, attaccante del Milan è risultato positivo al Coronavirus. La sua dichiarazione su Twitter

E’ stato lo stesso Zlatan Ibrahimovic a dichiararlo al mondo tramite un post sul suo profilo Twitter: “Sono positivo al Coronavirus.”

L’attaccante del Milan sta affrontando la situazione da vero campione e, al momento, le informazioni sul suo stato di salute che provengono dal diretto interessato, risultano essere incoraggianti: “Sono risultato negativo al Covid ieri e positivo oggi. Nessun sintomo né nulla. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea.”

Parole da vero lottatore che rincuorano tutti i suoi fan anche se, ovviamente, la preoccupazione rimane alta.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020