Irina Shayk, dea sexy immersa nell’acqua ed il decolleté esplode – FOTO

Irina Shayk ricorda l’estate con uno scatto su Instagram che incanta il web. Occhioni da cerbiatta e lato A incontenibile

Visualizza questo post su Instagram @intimissimiofficial 🖤 #Intimissimi #Adv Un post condiviso da irinashayk (@irinashayk) in data: 13 Set 2020 alle ore 6:40 PDT

Super modella, super mamma ed ex super patinata. È Irina Shayk, la bellissima e invidiatissima modella russa, ex compagna di Bradley Cooper. Dal loro amore, oggi finito, è nata la loro piccola Lea. Un amore il loro nato nel 2015, quando entrambi uscivano da relazioni molto importanti, e per molti erano una delle coppie più belle di Hollywood.

Poi la fine della relazione e per lungo tempo il gelo totale. Ora però sembra che le cose si siano appianate. Sono stati sorpresi, infatti, insieme per le vie di New York a fare shopping e un pranzo di famiglia come una famiglia normale. Rivederli tutti e tre uniti è stata una gioia per i fans e per la piccola Lea che finalmente ha visto mamma e papà felici ed insieme. Si sono anche abbracciati, simbolo che forse il sereno sta per tornare davvero, per a piccola Lea soprattutto.

Irina Shayk ha sempre preferito il silenzio sulla fine della sua storia con Bradley Cooper ma in rare occasioni ha detto comunque che è stato bello stare con lui, ma lei da russa doc quando chiude con qualcuno è per sempre. La super modella ha anche rivelato che fare la mamma single non è affatto semplice e che a volte le difficoltà sono tante e si ha l’impressione di cadere a pezzi. Ma lei è forte e ora che è tornato il sereno con il suo ex tutto sarà forse più semplice.

LEGGI ANCHE –> Diletta leotta una statua di sensualità, seno in primo piano. Unica. Foto

Irina Shayk, occhi da cerbiatta e lato A incontenibile