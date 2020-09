La Casa di Carta 5. Gli attori rivelano cosa ci aspetterà. Notizie dal set

La Casa di Carta 5. Trapelano alcune indiscrezioni direttamente dagli attori impegnati sul set della nuova stagione

Le riprese della nuova stagione della Casa di Carta sono iniziate più di un mese fa. La serie tv spagnola che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori volge al termine. E’ stato confermato, infatti, che il quinto capitolo sarà quello definitivo.

Il professore e la sua banda di criminali dal cuore d’oro ci hanno tenuto compagnia durante la quarantena. La quarta stagione è stata rilasciata da Netflix nell’aprile scorso. Dovremo attendere il 2021 inoltrato per vedere le puntate conclusive. A causa della pandemia da Coronavirus, infatti, il primo ciak ha tardato ad arrivare e ancora oggi è i lavori sono molto rallentati

Tuttavia, se siete anche voi dei fan sfegatati della serie, sono gli stessi attori impegnati sul set che, di tanto in tanto, attraverso i loro canali social, pubblicano immagini che potrebbero essere fortemente rivelatrici.

Alvaro Morte

Visualizza questo post su Instagram 👋🏻 it’s me Un post condiviso da Álvaro Morte (@alvaromorte) in data: 15 Set 2020 alle ore 10:59 PDT

Alvaro Morte AKA il Professore pubblica una foto di un vestito in buone condizioni, non strappato, senza fori di proiettili ma visibilmente sporco. Una didascalia dice: “Ciao, sono io.” Vuole forse dirci che non è stato colpito dalla terribile ispettice Alicia Sierra?

Najwa Nimri

Visualizza questo post su Instagram #LCDP5…!!!PIMPAMPUM!!! #bocadillodeatun Un post condiviso da Najwa Nimri (@najwanimri) in data: 17 Ago 2020 alle ore 8:55 PDT

Proprio lei, l ‘interprete dell’ ispettrice Alicia Sierra, Najwa Nimri, pubblica una foto in cui il suo personaggio è ancora visibilmente incinta. Un commento accompagna lo scatto: “PIMPAMPUM!!!” E’ forse una parola onomatopeica che rimanda a degli spari? Pistola o altro? Non è ancora dato saperlo. Si unirà alla fine alla banda come ha fatto chi l’ha preceduta?

Pedro Alonso

Il personaggio interpretato da Pedro Alonso, Berlino, si sa, non c’è più. Torna spesso con flashback esplicativi che ci aiutano a comprendere meglio lo svolgimento della trama. Eccolo qui di nuovo sul set. In questa foto da lui pubblicata lo vediamo con Diana Gómez (Tatiana ne La Casa di Carta) e a Patrick Criado, attore new entry della quinta stagione. Rivedremo quindi la moglie di Berlino. Che ruolo avrà nella storia?

Ursula Corbero

Visualizza questo post su Instagram data: 23 Ago 2020 alle ore 3:19 PDT

La pagina di gossip spagnola, Magazine Virtual, ha pubblicato delle immagini dal set di Ursula Corbero (interprete di Tokyo) con Miguel Angel Silvestre, anche lui nuovo acquisto de La Casa di Carta. L’attrice ha il vecchio taglio di capelli che sfoggiava nelle prime puntate. A quant pare il personaggio fa parte del suo passato. Che sia il fidanzato rimasto ucciso di cui Tokyo ha parlato nel corso della storia?

