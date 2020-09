Intervengono LeDonatella su Instagram. Silvia e Giulia Provvedi, nel rivolgersi ai loro tanti ammiratori, consigliano loro di fare attenzione.

Arriva un insegnamento di vita da LeDonatella. Le sorelle Silvia e Giulia Provvedi, che su Instagram condividono lo stesso account, scrivono un pensiero che riguarda le cattiverie e le bugie subite.

“C’è sempre chi parlerà male di te alle tue spalle. Non piacerai a qualcuno e questo basterà per scatenare le malelingue. Ma tu non badare a loro e fai quel che vuoi. Segui il tuo cuore e ciò che sei. Il principale attore della tua vita sei tu”. E tutti gli altri sono solo delle comparse, con pochissimi meritevoli di essere degni di una menzione d’onore”. Parole davvero molto belle e che testimoniano come le due cantanti originarie di Modena abbiano molto a cuore le sorti dei loro ammiratori.

LeDonatella Instagram, Silvia e Giulia Provvedi alla grande sui social

Visualizza questo post su Instagram Day off🥰❤️ #whatelse🔗 Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 22 Set 2020 alle ore 7:08 PDT

Loro due continuano ad essere delle cantanti, ma da tempo ormai la loro immagine riguarda soprattutto il ruolo di showgirls. Le due gemelline Provvedi sono una presenza alquanto costante nelle trasmissioni di Mediaset. Spesse volte hanno fatto parlare per le loro vicissitudini sentimentali. Se per Giulia va tutto benissimo ormai con Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta, per Silvia purtroppo la nascita della sua piccola Nicole è stata funestata dall’arresto del suo compagno.

Si tratta di Giorgio De Stefano, in arte ‘Malefix’. Il giovane imprenditore di origini calabresi trapiantato da tanto tempo a Milano ha avuto dei guai con la giustizia ed è stato arrestato. Ma questo comunque non sta rappresentando un ostacolo alla loro unione.

di Salvatore Lavino