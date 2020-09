Ludovica Pagani strepitosa , il seno è tutto da vedere : pazzesca – FOTO

Ludovica Pagani ha deciso di mandare in tilt tutti i profili Instagram, la sua foto col seno in vista è ai limiti della legalità.

Bellissima come sempre Ludovica Pagani, una bellezza che colpisce e lascia il segno. Perfetta in questo ultimo scatto, una femme fatale contemporanea. Uno sguardo seducente non rivolto all’obiettivo ma sembra che qualcosa catturi la sua attenzione. L’abito è meraviglioso: dobbiamo rassegnarci all’idea che non tutte le donne possono indossarlo, su di lei è un incanto. Le sue forme sinuose rendono quell’abito perfetto; in lurex blu scuro. Dalla foto non si notano tutti i dettagli dell’abito, tuttavia basta scorrere le stories dell’influencer per vedere la sua bellezza a 360 gradi ed l’outfit luccicante: gonna sopra il ginocchio e maniche lunghe a palloncino, già di tendenza l’anno scorso e lo sarà per tutta la prossima stagione invernale. Un make up sulle tonalità del beige che si abbina perfettamente al colore dell’incarnato nonché dei capelli biondi che per l’occasione sono raccolti con un nastrino blu abbinato al vestito.

Ludovica Pagani, una delle influencer più ambite

La bellissima Ludovica come lo dimostrano le numerose stories, è impegnata per la promozione di alcuni brand di lusso per il lancio delle nuove collezioni autunno-inverno 2020-2021. Come si vede in questa foto, la Pagani indossa divinamente una tuta Luisa Spagnoli, capelli raccolti in un chignon, insomma un look più sofisticato ma assolutamente glamour. La Pagani che ad oggi è una delle maggiori influencer di successo, ha studiato molto per intraprendere quello che è il suo amore,il giornalismo. Infatti dopo aver conseguito la Laurea si è tuffata nel mondo del lavoro e da lì tantissime esperienze, soprattutto nel mondo dello sport dove la stessa vanta numerose collaborazioni sia giornalistiche e di conduzione.

Qualcuno l’ha definita come la rivale di Diletta Leotta, ma le dirette interessate a questi confronti non prestano attenzione, hanno però una cosa in comune: sono bellissime e molto brave.

